“إحسان” تنال جائزة الحكومة الرقمية لأفضل خدمة رقمية عن خدمة تيسرت

الرياض : البلاد

نالت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) جائزة الحكومة الرقمية 2023 لأفضل خدمة رقمية عن خدمة تيسرت.

جاء ذلك خلال خلال ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني.

وأطلقت خدمة “تيسرت” عبر منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كأول خدمة رقمية تعنى بإعانة المعسرين، وكجزء من جهود إحسان النوعية للنهوض بقطاع العمل الخيري وتمكينه رقمياً، بناء على دراسة معايير عديدة تتضمن واقع وحجم الاحتياج وسلوكيات المتبرعين بالتكامل مع الجهات الرسمية، حيث حققت الخدمة أكثر من 370 مليون ريال إجمالي التبرعات عبر أكثر من 60 ألف مستفيد.

وتتضمن خدمة (تيسرت) التي دُشنت في أكتوبر 2021م مسارين: الأول مسار التنفيذ القضائي ووصل إجمالي التبرعات فيه حتى الآن إلى أكثر من 317 مليون ريال واستفاد منها أكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة، والمسار الثاني: فواتير الكهرباء ووصل إجمالي التبرعات فيها حتى الآن أكثر من 53 مليون ريال، واستفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد ومستفيدة.