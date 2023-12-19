وزارة الخارجية تدشن تأشيرة السعودية “KSA VISA”

الرياض : البلاد

امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومتابعة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، دشن معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات (تأشيرة السعودية “KSA VISA”)، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية.

وتعنى المنصة الوطنية بربط أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.

ومن أهم الإجراءات التي تمت على المنصة، أتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، كما تم إضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي محدث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.

ومن ضمن الإضافات التي أجريت على المنصة تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.