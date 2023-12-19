منتخبنا الوطني يحقق كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل

البلاد- العلا
توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية المنتخب السعودي بطلاً لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في منافسات الفرق، فيما توج الفارس السعودي هشام التميمي بطلاً للعالم في منافسات الفردي، والفارس عبدالملك الخريف وصيفاً له في البطولة، التي اختتمت في محافظة العلا.
حيث استضافت العلا كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، وذلك بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل، والاتحاد الدولي للفنون القتالية.
مثل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كل من الفرسان هشام التميمي وعبدالملك الخريف وعبدالحميد العبود ومحمد الضفيان، وأشرف على تدريبهم المدرب فهد الخريف.
واحتضنت قرية الفرسان في محافظة العلا فعاليات البطولتين، وسط مشاركة واسعة من 18 دولة حول العالم، استعرض المشاركون خلالها مهاراتهم في فنون الفروسية والرماية، وتعكس البطولتان أهداف الهيئة الملكية؛ لتعزيز موقع العلا كمركز رائد للفعاليات الرياضية المتميزة للخيل، وتوسيع نطاق عروضها للزوّار والسكان، وتسليط الضوء على العادات والتقاليد وتاريخ الخيول.
وتنافس المشاركون خلال الأيام الثلاثة، على عدد من الأشواط والمراحل، التي انقسمت إلى عدة فئات لتحقيق الألقاب، ومنها تصويب الرماح بسرعة ودقة عالية على مسار يبلغ طوله 200 متر.
من جهته، رفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة للقيادة الرشيدة بتحقيق المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كأس العالم للفرق والفردي وقال:” مانشاهده اليوم من إنجازات تتوالى يأتي -بفضل الله- ثم بالدعم اللا محدود الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، فحصول منتخب الرماية من على ظهر الخيل لكأس العالم يأتي امتدادًا لما تحقق هذا العام بحصول منتخب التقاط الأوتاد على كأس العالم بجنوب أفريقيا، وكذلك حصول منتخب قفز الحواجز على ذهبيتي دورة الآلعاب السعودية للفردي والفرق. وأضاف “: لله الحمد، نشهد اليوم ختام بطولتي كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، التي حققت نجاحًا كبيرًا بإشادة ممثلي الاتحادات الدولية الحاضرة والاتحادات المحلية على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية، وأحب أن أشكر وأشيد بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في تنظيم بطولات الفروسية، التي انعكست بشكل إيجابي على الفروسية وحصولها على تنظيم بطولات دولية وعالمية، وفق رؤية واضحة تجعل المملكة في قمة العالم في استضافة الأحداث العالمية.