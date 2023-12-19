“مسام” ينتزع 737 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

البلاد : متابعات

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2023م، من انتزاع 737 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و 116 لغماً مضاداً للدبابات، و 611 ذخيرة غير منفجرة، و عبوتين ناسفتين.

واستطاع فريق “مسام” من نزع 167 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب من نزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي ، و 100 لغم مضاد للدبابات و 300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية عين, وكذلك في محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و 81 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المندب، ونزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و 32 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المخاء، ونزع 6 ألغام مضادة للأفراد و لغم واحد مضاد للدبابات و12 خيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبلغ عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر ديسمبر 1.470 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 425 ألفاً و 264 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.