مانشستر سيتي يضرب موعدًا مع فلومينينسي في نهائي مونديال الأندية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
ضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية- للمرة الأولى في تاريخ الناديين- التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى 22 من ديسمبر الجاري، وذلك بعد فوزه على فريق أواراوا الياباني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “الجوهرة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
سجل أهداف السيتي” ماريوس هوبيرتون في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف كوفاسيتيش الهدف الثاني في الدقيقة 52 وبيرناردو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 59،
يذكر أن السيتي وفلومينينسي تأهلا لكأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخهما، أي أن لقب البطولة سيحمله بطل جديد في نسختها الأخيرة، قبل اعتماد الفيفا للبطولة الموسعة الجديدة التي ستنطلق في 2025 بمشاركة 32 فريقًا من قارات العالم.
وكان فريق فلومينينسي البرازيلي قد تأهل لنهائي البطولة بعد تغلبه على الأهلي المصري بثنائية مساء أمس الاثنين. ومن المقرر أن يلتقي السيتي وفلومينينسي في النهائي، في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، و في الخامسة والنصف في اليوم نفسه، يلتقي الأهلي المصري مع أواراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
هدف مانشستر سيتي الأول بصوت رؤوف خليف ⚽🔥#أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/s6qYs2mAlq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023
كوفاسيتيش يضيف ثاني الأهداف للسيتي ⚽🔥
أوراوا 0 × 2 مانشستر سيتي #أوراوا_مانشستر_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/rEsnhK6nNB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2023