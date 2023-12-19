في دوري” يلو”.. جدة يقسو على الفيصلي.. والجندل يتجاوز الترجي

تعادل العين والجبلين
حائل- خالد الحامد
واصل فريق جدة ملاحقته لفرق المقدمة بعد فوزه على نظيره الفيصلي بنتيجة 1/4، في المواجهة التي احتضنها استاد المدينة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل أهداف جدة” عقيل بلغيث ورضا السايح “هدفين” الأول من ركلة جزاء، وعبدالعزيز الضويحي، فيما أحرز هدف الفيصلي بول أرنولد.
بهذه النتيجة، رفع جدة رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الخامس، وبقي الفيصلي عند 23 نقطة بالمركز السابع.
ولحساب الجولة نفسها، حقق الجندل ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الترجي بهدفين لهدف، في المواجهة التي جرت أحداثها على ملعب نادي العروبة بالجوف.
سجل أهداف الجندل أوستن أموتو، وديمبلي، فيما أحرز هدف الترجي أحمد الشويفعي من ركلة جزاء؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 21 نقطة بالمركز التاسع، وبقي الترجي عند نقاطه الـ 11 بالمركز الرابع عشر.
وفرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسه على مواجهة العين والجبلين التي جرت على استاد الملك سعود بالباحة.
سجل الجبلين هدف السبق عن طريق مدافع العين ناصر الهليل خطأ في مرماه، وأدرك العين التعادل بهدف أنتوني أوكبوتو، ليتقدم العين للمركز الرابع عشر بـ 11 نقطة، وبقي الجبلين رابعًا بـ 25 نقطة.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#الفيصلي_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/NFkxjYYp96
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العين_الجبلين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/AwCsxhPI3e
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#الجندل_الترجي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/PXgtMMMqTK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2023