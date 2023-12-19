شركات رائدة ترعى كرنفال الطهي 4

جدة – د. هويدا جمل الليل

تهدف إدارة كرنفال الطهي إلى تقديم خدمات لوجستية تساعد بالنهوض بأصحاب المنشآت في مجال الطهي وكذلك تواجد أصحاب المطاعم المشهورة جنباً إلى جنب مع أصحاب المنشآت الجديدة للاحتكاك واكتساب الخبرة.

وقد انضم إلى كرنفال الطهي 4 هذا الموسم iOcean، والتي تساعد الشركات على التنقل في المشهد الرقمي، وتمكينها من الوصول إلى إمكاناتها الكاملة من خلال التحولات الرقمية الاستراتيجية و هو شريك استراتيجي بالفعالية.



وبرعاية برونزية لكل من: شركة الجفالي والتي تسويق مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية منذ عام 1951م من خلال شبكة توزيع مترامية الأطراف في المملكة العربية السعودية. واليوم، توزع شركة جفالي للأجهزة المنزلية العديد من منتجات أبرز العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك “Carrier” و “Kelvinator” و “comfee” و “Weber”و “Sencor” وعلامتهم التجارية المحلية “Falcon”و هي راع للكرنفال ومسابقة الطهي

و جوسي شانك وجهتــــــك الفاخرة في عالم اللحوم، وهو متجر سعودي لبيع اللحوم الأوروبية والمحلية ومستلزماتها وتجهيزها للطبخ والمناسبات والحفلات.

ومطعم لوديد سموك هاوس علامة سعودية تأسست عام ٢٠١٨ متخصصين في تقديم اللحوم المدخنة والمأكولات الأمريكية، واشتهر مطعم لوديد بطريقة تقديمهم للسلايدرز بالطريقة المبتكرة، والتي أطلق عليها أبراج السلايدر.

كما سندشن عبر الكرنفال علامتين تجارية جديدة وهي باشميل بار و همبي.

أبو شعيب عراب المأكولات البحرية، والذي يقدم أشهى المأكولات البحرية بجميع أنواعها بالطرق التقليدية والحديثة حسب رغبة العميل وأمامه مباشرة

والسيف غاليري راعي مسابقة الطهي، ويقام على

هامش الفعالية مسابقتان ومسابقة الطهي للهواة والمحترفين تحت إشراف جمعية ملتقى الطهاة المحترفين ️مسابقة تصميم زي الطاهي تحت إشراف معهد المستقبل العالي للتدريب.



وصرحت الأستاذة علا زيد مصممة الأزياء وخبيرة المظهر والمحكمة الدولية وأحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة تصميم زي الطاهي على أن المشاركة في مُسابقات تصميم الأزياء تتيح الفرصة لعرض المواهب الحقيقية وإظهار المهارات، وتخلق روح المنافسة بين

المُصممات، إضافة إلى حصول المتسابقة على الجوائز من دورات تتيح لها اكتساب خبرة أكثر في مجالها وصقل موهبتها، وتعتبر تشجيعاً لهم على الاستمرار في المنافسة وهدفنا من ذلك النهوض بعالم الأناقة والأزياء والصعود به يداً بيد خاصة في عهد رؤية 2030 وتمكين المرأة.

أشكر إدارة كرنڤال الطهي على إتاحتهم مثل هذه الفرصة من خلالنا لإخراج مثل هذه المسابقة، وتبنيهم معنا المواهب الشابة في مجال التصميم ودمج ثقافتين واثنين من الفنون قد يعتقد البعض أنه لا صلة بينهم وهو فن التصميم والمظهر مع فن الطهي.

وأود أن ألفت النظر أن التحكيم بين المُتسابقات ليس بالأمر السهل؛ حيث إنه تكليف لا تشريف.

ويشارك العديد من مشاهير السوشل ميديا بالتغطية لكرنفال الطهي 4 ومنهم قد انضم إلى الكرنفال مؤخراً وهو طهموج.

كم يشارك العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات المعروفة بالتغطية الإعلامية للفعالية.

ويشرفنا ككل موسم الرعاية الإعلامية من أقدم وأعرق الصحف صحيفة (البلاد) الغراء، وقد اشترك العديد من المطابخ والبرندات المعروفة في كرنفال الطهي 4 حتى يتعرف الحضور عن قرب عليهم، ويستمتع بمنتجاتهم الشهية.