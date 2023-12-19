شاهد.. جيرونا يستمر في “الحلم” ويتصدّر الليغا برقم قياسي

استعاد جيرونا صدارة الدوري الإسباني من جديد بانتصاره الكاسح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (3-0) سهرة الاثنين، لحساب الجولة 17 من المسابقة (2023-2024).

ورفع الفريق الكاتالوني بقيادة المدرب الإسباني ميتشل رصيده إلى 44 نقطة بالمركز الأول، مسترجعًا الصدارة من ريال مدريد الفائز على فياريال أمس وصاحب 42 نقطة.

أمام 12 ألف من أنصاره في ملعب (مونيسيبال دي مونتيليفي) واصل جيرونا حلمه من أجل الظفر بلقب الدوري الإسباني لأول مرّة في تاريخه الممتد منذ قرابة قرن.

أكبر إنجاز لجيرونا بمسابقة الدوري الإسباني، كان احتلال المركز التاسع في موسم (2018-2019) أي أنّه بصدد إنهاء الموسم الحالي في أفضل مركز على الإطلاق.

سجّل ثلاثية جيرونا ضد ديبور تيفو ألافيس كل من المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك في الدقيقتين 23 و59، وزميله صانع الألعاب الإسباني كريستيان بورتو (42).

توهّج دوفبيك ورقم قياسي لجيرونا

دوفبيك تحديدًا وصل إلى مساهمته التهديفية رقم 14 بالموسم الحالي من الدوري الإسباني، فقط جودي بيلينغهام من ريال مدريد يمتلك مساهمات أكثر (15).

في الحقيقة، حقق جيرونا رقمًا لأول مرّة في تاريخه بعد مرور 17 جولة، وهو الابتعاد في الصدارة بفارق 9 نقاط عن غريمه برشلونة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وصول جيرونا -أحد أضلاع مثلث فرق إقليم كاتالونيا مع برشلونة وإسبانيول- إلى 44 نقطة من أول 17 جولة ربما يحمل فأل خير، فآخر فريقين وصلا إلى 44 نقطة بعد هذه الفترة من الموسم، حققا اللقب في النهاية وهما أتلتيكو مدريد في موسم (2021-2022) وبرشلونة الموسم الماضي (2022-2023).