جامعة عفت تحتفل بتدشين مركز الأميرة البندري للشراكة المجتمعية

جدة : البلاد

احتفلت جامعة عفت يوم (الأحد) الماضي بافتتاح مركز الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل (رحمها الله) للشراكة المجتمعية، وذلك برعاية الأميرة سارة الفيصل – رئيس مجلس مؤسسي وأمناء جامعة عفت – وبتشريف الأمير تركي الفيصل والأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور أعضاء مجلس مؤسسي جامعة عفت، وأعضاء المجلس الاستشاري الشرفي، ومجموعة من شركاء النجاح والداعمين لرسالة جامعة عفت والمؤمنين برؤيتها.

ويُعد هذا الانجاز أحد ثمار مشروع مأسسة المسؤولية المجتمعية التي بدأت فيه وزارة التعليم منذ سبتمبر ٢٠٢١م والذي ينظم، ويشرف، ويوثق، ويصنف جميع الأنشطة المجتمعية تحت إدارة المركز والذي بدوره سيكون الشريان الاجتماعي داخل الجامعة وخارجها.

ورحبت الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل بالحضور الكريم ومعبرةً عن مدى سعادتها بهذا الانجاز الذي تطمح الجامعة من خلاله أن يكون ذراع جامعة عفت في المجتمع. كما تخلل الحفل عرض فيديو قصير عن إنشاء المركز، وأبعاده الاستراتيجية، وأهدافه.

و القت الابنة المكرمة لولوة بنت فهد الدامر – ابنة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل (رحمها الله) – كلمةً عبرت فيها عن فخرها بما انجزته والدتها رحمها الله لمجتمعها، متمنيةً لإدارة المركز أن يحقق تطلعاته.

واُختتم الحفل بإعلان جامعة عفت عن حصول معهد صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل (رحمها الله) العالي للتدريب على ترخيص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقم تم دعوة نائب محافظ المؤسسة المساعد للتدريب وسياسات الجودة ومدير عام التدريب الأهلي وفريق العمل في إدارة التراخيص في إدارة التدريب الأهلي لتسليم الترخيص وتبادل الدروع التكريمية تقديراً لجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الماضي. الجدير بالذكر أنه تم ترخيص برنامجين بدرجة الدبلوم المشارك من المؤسسة العامة وهما: الدبلوم المشارك في المحاسبة والتدقيق المالي، وبرنامج الدبلوم المشارك في الأمن السيبراني، وسيبدأ المعهد باستقبال الراغبين بالالتحاق بالبرنامجين مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وسيحصل الخريج/ـة على وثيقة معتمدة للبرنامج من المؤسسة العامة.