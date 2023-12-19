“المياه الوطنية” تضخ المياه المحلاة لـ 4 مراكز بمنطقة حائل

الرياض : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، بضخ وتوزيع المياه المحلاة إلى (4) مراكز, طابة والمكحول والصفراء والوسعة التابعة لمحافظتي الشنان والحائط، ‏‏عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل مروراً بخزانات مياه بازخة ووصولاً إلى المراكز المذكورة.

وبيّنت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من (1500) مستفيد، حيث تم تنفيذ (546) توصيلة مياه، وكذلك تنفيذ شبكات مياه أطوالها أكثر من (54) ألف متر طولي، حيث تم ربط المراكز بخزانات أرضية تبلغ سعتها الإجمالية نحو (4000) متر مكعب وخزانات عالية بسعة (500) متر مكعب.

وذكرت أن ذلك يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها الشركة لخدمة المواطن والمقيم، وتدعو الشركة عملاءها لطلب الخدمة من خلال قنواتها الإلكترونية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).