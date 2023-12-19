الرياضة السوبر الإيطالي في الرياض منتصف يناير

جدة – البلاد حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، موعد مباريات مسابقة كأس السوبر التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض بصيغتها الجديدة بمشاركة 4 فرق، بحيث ستكون بين 18 و22 يناير المقبل، وفق ما أعلنت الرابطة أمس، بعد اجتماع لجمعيتها العمومية. وسبق للرابطة أن أعلنت في 13 مارس أن السعودية ستكون مسرحاً لكأس السوبر خلال 4 من المواسم الـ 6 القادمة، وبمشاركة 4 أندية عوضاً عن بطلي الدوري والكأس اعتباراً من 2024. وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلاً على مسابقة كأس السوبر اعتباراً من 2020، ووسعت المشاركة فيها لتشمل 4 فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس، وستكون نسختها المقبلة في الرياض أيضاً.

ويشارك في كأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة كل من نابولي بطل الدوري، ووصيفه لاتسيو، إضافة إلى إنتر ميلان بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا. وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير على ملعب “الأول بارك” الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي في 22 منه. ولن يتوقف الدوري الإيطالي خلال هذه الفترة، بل ستقام المرحلة الـ 21 من دون الفرق الأربعة التي تأهل 3 منها إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وهي نابولي ولاتسيو وإنتر. وسبق للسعودية أن احتضنت كأس السوبر الإيطالية 3 مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة. وأفادت الصحافة الإيطالية أن الفرق الأربعة المشاركة ستتقاسم مكافآت بقيمة 23 مليون يورو، من بينها 7 مليون يورو للفائز.