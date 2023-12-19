استعراض مشاريع التنمية والإسكان في تبوك

البلاد – تبوك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة أمس، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة ومشاريعها التنموية والسكنية التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك.

وأشاد سوه بالجهود التي تبذلها الوزارة في التنمية الحضرية وتنفيذ المشاريع البلدية والسكنية بما يُسهم في رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية.

من جهته، أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بمنطقة تبوك، التي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والانجاز في مشاريع المنطقة.

حضر الاستقبال أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف.