الدولية

استشهاد 67 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      19 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

غزة : البلاد

استشهد 67 فلسطينياً جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 29 فلسطينياً استشهدوا في قصف استهدف مربعاً سكنياً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب العشرات بجروح، كما استشهد نحو 22 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة .

في سياق متصل واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد استهدف القصف مربعات سكنية كاملة، مما أدى لاستشهاد 16 فلسطينياً، ولا يزال العشرات من الفلسطينيين تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي في المخيم.

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