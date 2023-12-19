الرياضة إعلان البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينطلق في 27/7/1445هـ، الموافق 8/2/2024م، ويستمر أحد عشر يومًا، وذلك على ميدان الجنادرية للهجن بالرياض. ويتنافس ملاك الهجن المشاركون من كافة دول العالم على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال سعودي، مقسمةً على 224 شوطًا، من خلال فئات (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول). وتضمن البرنامج التفصيلي الذي أعلنه الاتحاد السعودي للهجن تفصيلًا عن الأشواط ومسافاتها وأيامها، حيث جاءت فئة الحقايق على مسافة 4 كيلو مترات، واللقايا 5 كيلو مترات، والجذاع 6 كيلو مترات، والثنايا والحيل والزمول 8 كيلو مترات. وسيقام خلال المهرجان سباق الهجانة للرجال، والذي يبلغ مسافته 5 كيلو مترات، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته 2 كيلو متر. ويتنافس المُلاك خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط، التي تصل جائزتها إلى مبلغ 1,500,000 ريال للفائز. ويحظى قطاع الهجن بدعمٍ كبير من قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، للمساهمة في تطوير هذه الرياضية التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي هام للأجيال القادمة، ليكون سباق الهجن أحد الرياضات الوطنية التي ستسعى به المملكة نحو العالمية.