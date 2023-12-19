أطلق النقل العام بالحافلات.. أمير تبوك يدشن مشاريع تنموية تتجاوز 1.5 مليار

تبوك- واس

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل 34 مشروعاً تنموياً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار ريال، وأطلق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك؛ بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

واستمع سموه لشرح موجز عن هذا المشروع من المشرف العام على نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي؛ حيث يعد أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25 % حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم إجمالي المشروع أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1كم وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض. وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن هذا المشروع، ثم شهد مراسم توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بعائد استثماري يصل لـ235 مليون ريال، وتكلفة إنشاء تجاوزت 400 مليون ريال.

وفي الختام، سلّم سمو أمير المنطقة أكثر من 610 وحدات سكنية جديدة للأسر من مستفيدي الإسكان التنموي؛ ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام 2023م 864 وحدة سكنية، ليوازي ما تم توزيعه خلال الأعوام الأربعة السابقة، سائلاً المولى القدير، أن يجعل هذه المنازل مباركة، وأن يديم التوفيق على الجميع.

وأعرب سموه في تصريح صحفي عن سعادته بتدشين هذه المشاريع، التي تم الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على توفير الحياة الشريفة والكريمة للمواطنين والمقيمين، مشيدًا بجهود الوزارة في تقديم المشاريع والخدمات والإسكان للرفع من مستوى الحياة للأسر.