5 آلاف شاحن عالية الجودة.. مركز لتطوير شواحن السيارات في الرياض

البلاد – الرياض

أعلنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ، عن إطلاقها مركزًا للبحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الرياض يعدّ الأول من نوعه في المنطقة.

وسيتم استخدام المركز الجديد لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، ممّا يؤكد التزام الشركة بالجودة والكفاءة وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وقال الرئيس التنفيذي محمد بكر قزاز ، إن إطلاق المركز دلالة على التزامنا بالجودة والتنمية المستدامة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، وسيساعد المركز الرائد فنّيًّا على أن نكون دوماً على اطلاع على أحدث الحلول الخاصة بتقنيات الشحن السريع وذلك لتوفير أفضل تجربة شحن للمستخدمين، ولضمان تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في المملكة”. وأوضح أن المركز يعد ركيزة أساسية في إطار إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. عبر تركيزها على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، مما يمهد الطريق لنمو منظومة المركبات الكهربائية في المملكة وتطوره بشكل مستدام.

وسيكون لمركز البحث والتطوير الجديد دورٌ أساسيٌّ في دعم مهام الشركة، التي تهدف لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة، كما أن المركز الجديد لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل ويُعتبر أيضاً خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وسيمثّل مركزاً لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.

يذكر أن شركة EVIQ تواصل تنفيذ خطتها التي تتضمن انتشار 5000 شاحن في 1000 موقع إستراتيجي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة.