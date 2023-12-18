الرياضة

فلومينينسي البرازيلي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      18 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة

حقق فريق فلومينينسي البرازيلي إنجازًا كبيرًا بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تحتضنها السعودية حتى 22 من الشهر الجاري، في أول مشاركة له بالبطولة طوال تاريخه.

تأهل فلومينينسي البرازيلي جاء على حساب الأهلي المصري بهدفين للاشيء، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة في جدة في نصف نهائي البطولة.

سجل هدفي فلومينينسي اللاعبان جون أرياس من ركلة جزاء في الدقيقة 74، وجون كينيدي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء”.

بتلك النتيجة، ينتظر فلومينينسي في النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل، الفائز من لقاء الغد بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق أوراوا الياباني، بينما سيقابل الأهلي الفريق الخاسر من لقاء الغد على الميدالية البرونزية والمركزالثالث يوم الجمعة المقبل أيضًا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *