فلومينينسي البرازيلي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023

محمود العوضي- جدة
حقق فريق فلومينينسي البرازيلي إنجازًا كبيرًا بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تحتضنها السعودية حتى 22 من الشهر الجاري، في أول مشاركة له بالبطولة طوال تاريخه.
تأهل فلومينينسي البرازيلي جاء على حساب الأهلي المصري بهدفين للاشيء، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة في جدة في نصف نهائي البطولة.
سجل هدفي فلومينينسي اللاعبان جون أرياس من ركلة جزاء في الدقيقة 74، وجون كينيدي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء”.
بتلك النتيجة، ينتظر فلومينينسي في النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل، الفائز من لقاء الغد بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق أوراوا الياباني، بينما سيقابل الأهلي الفريق الخاسر من لقاء الغد على الميدالية البرونزية والمركزالثالث يوم الجمعة المقبل أيضًا.
أرياس يمنح فلومينينسي أول الأهداف ⚽🔥
الأهلي المصري 0 × 1 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QTLCpqFgEe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023
كينيدي يضيف الهدف الثاني لـ فلومينينسي⚽🔥
الأهلي المصري 0 × 2 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eACChAZFuV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023