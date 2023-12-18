شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال 4-1

ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقّتًا بانتصاره على فياريال بأربعة أهداف لواحد سهرة الأحد، لحساب الأسبوع الـ17 من المسابقة.

وأصبح (لوس بلانكوس) في المركز الأول بـ42 نقطة، متقدّمًا على جيرونا الوصيف (41) الذي سيلعب في ميدانه أمام رايو فاييكانو اليوم الاثنين في نفس الجولة.

أقيمت المباراة بين ريال مدريد وفياريال في ملعب (سانتياغيو برنابيو) عقر دار الملكي وسط حضور جماهيري قارب 71 ألف مشجّع، وبصافرة خورخي فاسكيز.

أهداف ريال مدريد ضد فياريال سجّلها كل من جود بيلينغهام في الدقيقة 25، ثم رودريغو غويس (37) وبراهيم دياز (64) واختتمها الكرواتي لوكا مودريتش (68).

فيما أحرز فياريال هدفه الوحيد في شباك ريال مدريد عن طريق المهاجم الإسباني المخضرم خوسي موراليس بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال 4-1