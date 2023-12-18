تطوير التعاون مع الدول في مجال العمل

الرياض- واس

عقد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.

والتقى الدكتور أبوثنين بكل من وزير العمل والحد من الفقر بجمهورية أوزبكستان بهزود موساييف، ووزير التوظيف والعمل والأمن الاجتماعي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا ناريك مكرتشيان، ووزير العمل بجمهورية ليبيا علي العابد الرضا، ووزير العمل بدولة فلسطين الدكتور نصري خليل أبو جيش، والنائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية كازاخستان إكمادي سار باسوف، ونائب وزير التوظيف والعمل بجمهورية جنوب افريقيا بويتوميلو مولوي، كما التقى بالمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي. ورحب الدكتور أبوثنين بضيوف المملكة وقدم لهم الشكر على استجابتهم لدعوة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل، كما تخلل اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل، وبحث سبل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.