انتخاب المملكة رئيسًا للاجتماع الـ11 للجنة التراث في العالم الإسلامي

الرباط : البلاد

انتخبت المملكة العربية السعودية اليوم (الاثنين) رئيسًا للاجتماع الـ11 للجنة التراث في العالم الإسلامي، باختيار مستشار اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم المهندس محمد العيدروس، للسنوات الأربع القادمة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للجنة الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، التي استضافتها دولة قطر في شهر سبتمبر 2023.

وأوضح بيان للإيسيسكو أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الملفات التي تقدمت بها الدول الأعضاء لتسجيل مواقعها التاريخية وعناصرها الثقافية على قوائم التراث في العالم الإسلامي، ومناقشة تقرير حول أنشطة مركز التراث في العالم الإسلامي.

وبالمناسبة أشاد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، بعمل لجنة التراث في العالم الإسلامي بتشكيلها السابق، برئاسة دولة الكويت، وما بذلته من جهود وحققته من نتائج لتسجيل تراث العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن اللجنة ركيزة أساسية في إستراتيجية المنظمة لحماية وصون التراث، التي تتضمن أيضًا بناء قدرات الشباب والعاملين في مجال التراث.