المياه الوطنية: تخريج دفعة من “قادة المستقبل”

البلاد – الرياض

احتفت شركة المياه الوطنية بتخريج 40 موظفاً من الدفعة الثانية من برنامجها “قادة المستقبل”، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس نمر الشبل، وذلك بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

وأكدت الشركة أن برنامج قادة المستقبل يهدف لتمكين الموظفين على رأس العمل، وإعدادهم لمناصب قيادية في الشركة، مبينة أن البرنامج ضم موظفين من جميع قطاعاتها في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت أن الخريجين شاركوا في دورات تدريبية خاصة لمدة 10 أشهر لتأهيلهم، كما تم منحهم نماذج تدريب مختلفة، مثل التدريب المباشر وعن بُعد، وحلقات النقاش والتوجيه الشخصي، مؤكدة أن البرنامج نفذته إحدى الجهات التدريبية المتخصصة في تطوير القيادات والمعتمدة عالمياً، بهدف إكساب المتدربين المهارات القيادية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق