الرياضة الرياض تستضيف البطولة العربية للبلياردو عام 2024

جدة -البلاد

أقرت الجمعية العمومية للإتحاد العربي للبلياردو و السنوكر اقامة البطولة العربية للبلياردو عام 2024 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال اجتماعها اليوم على هامش اقامة فعاليات البطولة العربية المجمعة لألعاب البلياردو والسنوكر والكاروم، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 10- 20 ديسمبر، برئاسة رئيس الاتحاد العربي للبلياردو و السنوكر السيد عمرو الخرادلي، وبحضور رؤساء الاتحادات العربية؛ يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري رئيس اللجنة العليا للتطوير والتسويق بالاتحاد العربي. وتم خلال الاجتماع الموافقه على تعيين السعودي نبيل الشمردل عضوا في اللجنة الرئيسية للحكام العرب، وكذلك تمت الموافقه على اقامة بطولة كأس العرب في دبي ٢٠٢٤. وتم الاطلاع على التقريرين المالي و الاداري و التشاور بما يصب في مصلحة اللعبة و أمورها، و تم تحديد روزنامة الألعاب للعامين 24 و 25 القادمين.