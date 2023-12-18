إنتاج سيارة رياضية في المملكة

سيئول – وكالات

قالت شركة “كيه جي موبيليتي” الأحد، إنها وقعت في سيئول مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات “سنام” لإنتاج وتجميع السيارة الرياضية المتعددة الأغراض الكهربائية “توريس EVX” .

وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط شركة “سنام” لإنتاج السيارة الكهربائية “توريس EVX” بالإضافة إلى السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي “ريكستون سبورت خان” و”ريكستون نيو آرينا”. ووقعت شركة “كيه جي موبيليتي” وشركة “سنام” عقد ترخيص المنتج في عامي 2019 و2022م، كما وقعتا عقد توريد بمجموعة الأجزاء المصنعة للتجميع العام الماضي وفق وكالة “يونهاب للأنباء” الكورية.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج إجمالي 169 ألف سيارة، بما في ذلك 90 ألف سيارة من طراز “ريكستون سبورت خان” و79 ألف سيارة من طراز “ريكستون نيو آرينا” على مدار السنوات السبع منذ بدء الإنتاج. وقال رئيس الشركة كواك جيه-سون: تخطط الشركة لإنشاء شبكة لإنتاج ومبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية ولبناء جسر لدخول سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط في المستقبل بناء على التعاون مع شركة “سنام”. يأتي ذلك في إطار الشراكة السعودية الكورية المتنامية ، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين ، حيث قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بزيارة رسمية مؤخرا إلى سيئول ، وناقش مع نظيره الكوري فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وجرى بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين. كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة “جي إل رافا” الكورية القابضة لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات، تهدف لتخصيص أراض صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال. كما تضمنت زيارة الوزير لقاء عدد من ممثلي الجانب الحكومي الكوري ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الكورية في قطاع الصناعة التعدين، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات السعودية الكورية واستمرار التعاون المشترك.