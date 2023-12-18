أمانة جدة تزيل 14 بسطة عشوائية

جدة : البلاد

واصلت أمانة محافظة جدة حملاتها لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري في نطاق بلدية الجامعة، بإزالة عدد 14 بسطة تمارس “البيع العشوائي” واستخدام الساحات العامة, وذلك استمراراً لأعمال النظافة للارتقاء بجودة الحياة ومكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة لما تسببه من تلوث بصري وغذائي وصحي.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبد الله حمود مباركي, أن الفرق الميدانية وقفت على عدد من البسطات العشوائية ومواقع الباعة المتجولين المنتشرة داخل نطاق تواجدهم، وتم بموجبه اتخاذ الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولين، حيث جرى إزالة البسطات كما جرى مصادرة الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية وفق الآلية المتبعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.