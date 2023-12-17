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ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم العزاء والمواساة في أمير دولة الكويت

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      17 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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