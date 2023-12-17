قوات أمن المنشآت تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن”

البلاد : متابعات

تشارك قوات أمن المنشآت ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 م.

وتستعرض قوات أمن المنشآت، أحدث الآليات والأجهزة المستخدمة في حماية منشآت ومقدرات المملكة الحيوية، والملبوسات العسكرية، وتعريف الزوار بمهام القطاع بتقنية الهولوجرام، وتقديم فعاليات وعروض متنوعة.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.