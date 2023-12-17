فيديو.. قمّة ليفربول ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل

حسم التعادل السلبي (0-0) قمّة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد أمسية اليوم الأحد في ملعب (أنفيلد).

أهدر لاعبو الفريقين فرصًا عديدة خلال المباراة، وسط تألق لافت من حارس المرمى، أليسون من بيكر من ليفربول وأندري أونانا من مانشستر يونايتد.

التعادل فوّت على ليفربول فرصة اعتلاء الصدارة، حيث أصبح رصيده 38 نقطة في الوصافة خلف أرسنال المتصدر بـ39 نقطة والفائز اليوم على برايتون 2-0.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (أنفيلد) معقل ليفربول، أمام حضور جماهيري غفير قارب 58 ألف مشجّع وبإدارة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

التعادل ترك مانشستر يونايتد في الترتيب السابع بواقع 28 نقطة، حيث لم يعرف طعم الانتصار للجولة الثانية تواليًا بعد الخسارة أمام بورنموث (0-3).

شاهد ملخص ليفربول ومانشستر يونايتد 0-0