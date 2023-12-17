شاهد.. برشلونة يسقط في ملعب فالنسيا

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي (1-1) خارج ملعبه أمام فالنسيا سهرة السبت، لحساب لقاءات الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

في ملعب (مستايا) معقل فالنسيا، فشل برشلونة في تذوق طعم الفوز للمباراة الثالثة تواليًا في كل البطولات، بعد خسارته أمام رويال أنتويرب (2-3) وجيرونا (2-4).

البرتغالي جواو فيليكس منح الفريق الكاتالوني التقدّم في الدقيقة 55، لكن فالنسيا سرعان ما عدّل النتيجة عبر هوغو غيامون من تسديدة صاروخية في الدقيقة 70.

التعادل ترك برشلونة في الترتيب الثالث مؤقّتًا بـ35 نقطة، خلف المتصدر جيرونا (41 نقطة) والوصيف ريال مدريد (39 نقطة) وكلا الفريقين لم يخوضا الجولة الـ17 بعد.

يمتلك جيرونا وريال مدريد الفرصة في زيادة الغلّة النقطية والابتعاد عن برشلونة أكثر، حينما يلعبان الجولة 17 أمام كل من ديبورتيفو ألافيس وفياريال على التوالي.

شاهد أهداف برشلونة وجيرونا 1-1