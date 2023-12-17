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“سعود الطبية”: إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      17 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم في العقد السادس من العمر.

وأوضحت المدينة بأن الفحوصات أثمرت عن تشخيص مبكر بورم سرطاني بالمعدة عن طريق المنظار والفحوصات الأخرى اللازمة، وبعدها تم إعطاء المريض أربع جرعات من العلاج الكيماوي، ومن ثم إجراء العملية المقررة له.

وأشارت إلى أن العملية أجريت وتم استئصال كامل المعدة مع الغدد اللمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء، وكذلك الأمعاء مرة أخرى، وتمت –ولله الحمد- عن طريق المنظار الجراحي بدون فتح جراحي، وغادر المريض المدينة بعد أسبوع بحالة صحية ممتازة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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