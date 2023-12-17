“سعود الطبية”: إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار

الرياض : البلاد

نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم في العقد السادس من العمر.

وأوضحت المدينة بأن الفحوصات أثمرت عن تشخيص مبكر بورم سرطاني بالمعدة عن طريق المنظار والفحوصات الأخرى اللازمة، وبعدها تم إعطاء المريض أربع جرعات من العلاج الكيماوي، ومن ثم إجراء العملية المقررة له.

وأشارت إلى أن العملية أجريت وتم استئصال كامل المعدة مع الغدد اللمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء، وكذلك الأمعاء مرة أخرى، وتمت –ولله الحمد- عن طريق المنظار الجراحي بدون فتح جراحي، وغادر المريض المدينة بعد أسبوع بحالة صحية ممتازة.