الشحات يتفوق على” رونالدو وميسي”

تركي الحربي -الرياض
يسعى النجم المصري حسين الشحات إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية المسجلة عربياً وعالمياً في كأس العالم للأندية، وبالتالي ترسيخ اسمه كواحد من أساطير هذه البطولة، وذلك عندما يلتقي فريقه الأهلي القاهري بممثل أمريكا اللاتينية نادي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي وصل له الأهلي بعد انتصاره بثلاثية على فريق الاتحاد.
وقد استطاع حسين الشحات- حتى الآن- تحطيم رقم مواطنه محمد أبوتريكة؛ كأكثر لاعب بالعالم مشاركة في مباريات البطولة بعد وصوله للمباراة رقم 13؛ حيث كان الرقم السابق المسجل لصالح أبوتريكة بـ 11 مباراة، وكذلك معادلة رقم أبوتريكة بالمشاركة خمس مرات في كأس العالم متفوقاً على أسماء عالمية؛ يتقدمها كريستيانو رونالدو، الذي شارك في 4 نسخ من البطولة، وليونيل ميسي الذي شارك في 3 نسخ فقط، وينفرد الشحات عربياً بأنه اللاعب العربي الوحيد الذي شارك بالبطولة العالمية مع فريقين مختلفين هما العين الإماراتي والأهلي المصري.
وبالإضافة إلى تفوقه على رونالدو، الذي شارك مع فريقين مختلفين، هما مانشستر يونايتد، وكذلك ريال مدريد؛ كون حسين الشحات جاءت مشاركته مع ناديين من قارتين مختلفتين، وهو ما يجعله ينفرد عالمياً بذلك، أما تهديفياً، فإن الشحات، وبعد تسجيله هدفًا في مرمى الاتحاد يكون قد عادل الرقم المسجل عربياً للاعبين الأكثر تهديفاً في مونديال الأندية، الذي يشترك فيه أبوتريكة من مصر، وسالم الدوسري من السعودية بواقع 4 أهداف لكل منهما،
وهو ما يجعل النجم المصري صاحب الـ 31 عاماً مرشحاً ليضع نفسه في صدارة الهدافين العرب للبطولة بخمسة أهداف في حال تسجيله هدفًا فيما تبقى من مياريات لفريقه في البطولة الحالية، وهو ما سيجعله أيضاً يعادل عالمياً الأسطورة ميسي الذي يمتلك 5 أهداف، وبالتالي سيشاركه في وصافة قائمة التهديف للبطولة، التي يتسيدها الهداف التاريخي للبطولة الدون رونالدو، الذي يمتلك 7 أهداف مع إمكانية تجاوزه للبرغوث الأرجنتيني في حال سجل أكثر من هدف، فيما تبقى من رحلة ناديه الأهلي في البطولة العالمية، التي تدور رحاها في جدة بالمملكة العربية السعودية هذه الأيام.