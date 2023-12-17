المحليات

أمانة جدة تنفذ أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      17 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي, أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 15 بلدية تابعة للأمانة في جميع المحافظات.

 وأوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية, والتي شملت زيارة 3.893 منشأة صحية, و 2.434 منشأة تجارية, أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بالحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات الاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين، كما جرى فحص 849 من عينات الغذاء والمياه.

 وتؤكد أمانة جدة في هذا الصدد استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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