“لنبادر” ينظف جزيرة “بياضة” في جدة

جدة : البلاد

واصل برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بمحافظة جدة، اليوم، حملته التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة في مرحلتها الثانية التي أطلقها أمس، وذلك بتنظيف جزيرة “بياضة” بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص والقطاعات ذات العلاقة، تحت شعار “عينك على البحر” بمشاركة أكثر من 100 غواص ومتطوع.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ، وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

يذكر أن حملة تنظيف قاع البحر بـ ” جزيرة بياضة ” وشاطئ ” شعارة ” استمرت يومي الجمعة والسبت، تم خلالها جمع كميات من النفايات الضارة بالبيئة بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة و100 غواص ومتطوع.