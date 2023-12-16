فيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (2-2)

اقتنص كريستال بالاس تعادلًا مثيرًا في الرمق الأخير أمام مانشستر سيتي وأجبره على التعادل (2-2) السبت، لحساب لقاءات الأسبوع 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في ملعب (الاتحاد) معقل مانشستر سيتي، لم يستطع أصحاب الأرض الحفاظ على تقدّمهم (2-0) بعد أن سجّل الضيوف هدفين في الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

مانشستر سيتي سجّل الهدفين الأول والثاني عبر اللاعبين الإنجليزيين، الجناح جاك غريليش في الدفيقة 24، ثم لاعب الوسط الشاب ريكو ليويس في الدقيقة 54.

المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا قلص الفارق لكريستال بالاس في الدقيقة 76، قبل أن يدرك مواطنه مايكل أوليسي التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 95.

بهذه النتيجة، يظل مانشستر سيتي في الترتيب الرابع على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ34 نقطة، في حين يصبح كريستال بالاس بالمركز 15 برصيد 17 نقطة.

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (2-2)