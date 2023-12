شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد (2-0)

انتصر تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة (2-0) اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

ورفعت كتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، رصيدها إلى 22 نقطة في المركز العاشر على لائحة الدوري مؤقّتًا، لحين انتهاء بقية مباريات الحولة.

تمكّن تشيلسي من تعويض خسارته في الجولتين الأخيرتين بالمسابقة، أمام مانشستر يونايتد (0-2) وإيفرتون (1-2) ليحقق الانتصار في الجولة الحالية.

سجّل هدفي تشيلسي في مرمى شيفيلد يونايتد كل من الإنجليزي كول بالمر في الدقيقة 54، والمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 61.

وفي رقم غريب بعض الشيء على الفريق الأزرق، حقق تشيلسي انتصارين متتاليين في ملعبه (ستامفورد بريدج) لأول مرة منذ العام الماضي (2022).

شاهد أهداف تشيلسي وشيفيلد يونايتد 2-0

Chelsea came away with a 2-0 win against Sheffield United thanks to goals by Cole Palmer and Nicolas Jackson! 🔵 pic.twitter.com/4ykITOsa8p

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 16, 2023