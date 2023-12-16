الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      16 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد (2-0)

انتصر تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة (2-0) اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

ورفعت كتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، رصيدها إلى 22 نقطة في المركز العاشر على لائحة الدوري مؤقّتًا، لحين انتهاء بقية مباريات الحولة.

 

تمكّن تشيلسي من تعويض خسارته في الجولتين الأخيرتين بالمسابقة، أمام مانشستر يونايتد (0-2) وإيفرتون (1-2) ليحقق الانتصار في الجولة الحالية.

 

سجّل هدفي تشيلسي في مرمى شيفيلد يونايتد كل من الإنجليزي كول بالمر في الدقيقة 54، والمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 61.

 

وفي رقم غريب بعض الشيء على الفريق الأزرق، حقق تشيلسي انتصارين متتاليين في ملعبه (ستامفورد بريدج) لأول مرة منذ العام الماضي (2022).

 

شاهد أهداف تشيلسي وشيفيلد يونايتد 2-0

 

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