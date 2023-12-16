“خونغواتماي” يتقدم بفارق بسيط قبل ختام بطولة السعودية المفتوحة للجولف

الرياض – هاني البشر

شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة منافسة قوية بتقدم فاشارا خونغواتماي إلى الجولة الأخيرة بفارق ضربة واحدة عن 12 تحت المستوى، بعد أن صنع لاعب الجولف التايلاندي ست نقاط دون المعدل في طريقه إلى دور 67 السبت.

من جهة أخرى، أنهى دينويت بوريبونسوب، الذي يتقاسم الصدارة مع خونغواتماي متجهًا إلى الدور الثالث، تسديدة واحدة خلفه بينما سجل كل من ترافيس سميث وفير أهلاوات أفضل جولاتهما في الأسبوع.

ويحتل خونغواتماي المركز الثامن في وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية ضمن المراكز الخمسة الأولى في 2023، وبانهاء أربع نقاط (طيور) في خمسة ثقوب، فإنه يضمن التقدم في ملعب نادي الرياض للجولف.

على الرغم من أن لاعب الجولف التايلاندي واجه بعض التحديات، إلا أنه يشعر أن الممرات الواسعة للملعب تناسبه كثيرا، واكد انه لم يشعر بالتوتر لأنه يبحث عن فوزه الأول هذا العام.

وبهذه المناسبة قال خونغواتماي: “كان وضعي مثاليًا، ثم واجهت بعض التحديات. لقد فاتني ممرعلى المستوى الخامس عشر. حاولت الاستمرار في التسجيل حتى أضمن عدم فقدان التركيز وأكمل اليوم بشكل مثالي.

وأضاف:” لدي فرصة الأحد، في حال قدمت مستوى يشابه الذي قدمته اليوم خاصة بالمنافسة على ملعب الجولف، الذي يعتبر ملعبا مثاليا، فهو واسع جدا وطويل، ولدي فرصة لتسديد الضربات في الثقوب.

وحصل الأسترالي سميث على المركز الثاني واثنين من المراكز الثلاثة الأولى في عام 2023، وشملت جولته “64” ست ضربات أقل من المعدل، وصفها بأنها «مذهلة».

واحتل الأسترالي المركز السادس في بطولة السعودية الدولية في فبراير الماضي ليؤكد حبه للعب في المملكة العربية السعودية وهذا ما أكسبه مزيد من الخبرة.

وقال سميث: “أنا دائمًا متحمس للمجيء إلى هنا لأنهم يقومون بتطوير اللعبة بشكل رائع. وأضاف:” تتميز ملاعب الجولف بالسعودية بمتعة اللعب خاصة ملعب الرياض وكذلك رويال جرينز كونتري كلوب فهي ملاعب واسعة وتناسبني، وأشعر بالكثير من المتعة بالمجيء الى هنا .

وحول أدائه قال:”لقد كان شعورًا رائعًا فقد لعبت بشكل جيد بما يكفي للفوز هذا العام، وآمل أن أتمكن من إنجاز المهمة هذا الأسبوع. “