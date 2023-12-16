ختام منافسات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية

البلاد- جدة
اختتمت اليوم، منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، والتي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للمرة الثالثة، حيث تُعد أضخم بطولة لرياضة المحركات في المملكة وتشكل نقلة نوعية في عالم السباقات المحلية.
وتوّج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام الحزامي، الفائزين بفئات رالي جدة تويوتا 2023، والذي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث حقق السائق يزيد الراجحي لقب فئة “تي 1 بي” كما حلّ في صدارة ترتيب الفئة بعد ختام المرحلة الثانية اليوم، فيما حل في المركز الثاني ليونيل باود، وحاز خالد الفريحي على لقب فئة “تي 1” وحلّ المشناء الرمالي في المركز الثاني وعبدالله الحيدان في المركز الثالث.
وحسم جعفر القحطاني لقب فئة “تي 2” أمام خالد الهمزاني وعبدالله دبشي السند، في حين أحرز صالح عبدالله السيف لقب فئة “تي 3” أمام دانية عقيل ونيكولا كافيجلياسو، بينما حلّق ياسر بن سعيدان بلقب فئة “تي 4” أمام مها الحملي وعبدالله الشقاوي، فيما أحرز تيروهيتو سوجاوارا لقب فئة “تي 5” أمام إبراهيم المهنا وطارق الرماح.
وحقق في فئات الدراجات النارية، هيثم التويجي لقب فئة الكوادز، تلاه هاني النومسي وإميل ستكنز وحصد بدر الحمدان لقب فئة الدراجات النارية تحت 450cc أمام عبدالحليم المغيرة ومشعل الغنيم فيما حصد فيليب هوريلمان صدارة الدراجات النارية فوق 450cc.
يذكر أن رالي جدة تويوتا هو الجولة الأخيرة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل للسيارات، والشريك الإستراتيجي وزارة الرياضة، والبنك السعودي للاستثمار.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م