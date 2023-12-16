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الملك سلمان وولي العهد يعزيان في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      16 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله – رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
وأعربا – أيدهما الله – عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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