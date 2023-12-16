الخليج يعبر الرياض ويرتقي للمركز العاشر

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الخليج عروضه القوية، ونجح في تحقيق الفوز الثاني تواليًا، على حساب فريق الرياض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن للمحترفين.
سجل هدف الخليج عبدالإله الهوساوي في الدقيقة 24 من الشوط الأول من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى النقطة 19، ويرتقي للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 16 في المركز الخامس عشر.
هدددددف!⚽
عبدالإله هوساوي يفتتح أول أهداف #الخليج 🔥
الرياض 0 × 1 الخليج#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الخليج | #SSC pic.twitter.com/f0EXJ1Agon
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023