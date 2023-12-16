الرياضة

الخليج يعبر الرياض ويرتقي للمركز العاشر

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      16 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق الخليج عروضه القوية، ونجح في تحقيق الفوز الثاني تواليًا، على حساب فريق الرياض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدف الخليج عبدالإله الهوساوي في الدقيقة 24 من الشوط الأول من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى النقطة 19، ويرتقي للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 16 في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *