التعاون يتخطى الاتفاق بثنائية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق التعاون على مضيفه الاتفاق بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدفا المباراة سجلهما أشرف المهديوي في الدقيقة الـ41 من ركلة جزاء، ومحترف الفريق كاسترو في الدقيقة الـ64.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده عند النقطة الـ34 في المركز الرابع، في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ24 في المركز الثامن.
هدددددف!⚽
أشرف المهديوي يسجل الهدف الأول للتعاون من علامة الجزاء⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_التعاون | #SSC pic.twitter.com/ol7BvT61Z2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023
هدددددف!⚽
كاسترو يضيف الهدف الثاني لـ التعاون⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_التعاون | #SSC pic.twitter.com/p0Ee1M1Icw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2023