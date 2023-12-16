الرياضة

التعاون يتخطى الاتفاق بثنائية

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      16 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق التعاون على مضيفه الاتفاق بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدفا المباراة سجلهما أشرف المهديوي في الدقيقة الـ41 من ركلة جزاء، ومحترف الفريق كاسترو في الدقيقة الـ64.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده عند النقطة الـ34 في المركز الرابع، في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة الـ24 في المركز الثامن.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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