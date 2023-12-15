منافسات محتدمة في اليوم الثالث من بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في الرياض

‎الرياض- محمد الجليحي

‎يوم آخر من المواجهات المحتدمة حظي بها متابعو بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 #GEG23 في الرياض، مع اقتراب ختام النهائيات في اليوم الثالث من البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية.

‎وشهد اليوم الثالث احتدام المنافسات في ثلاثِ بطولات منفصلة، حيث بدأت مواجهات “ببجي موبايل” بمشاركة 16 من أفضل الدول في العالم. وخاضت الدول المشاركة المنافسات عبر فرق من خمسة لاعبين تواجهوا ضمن سبع جولات عبر نظام النقاط على فترة يومين. وشقّت تايلاند طريقها إلى النهائيات بعد أدائها القوي والحصول على رصيد من 90 نقطة، تبعتها كل من كازاخستان وأوكرانيا المتعادلتان في المركز الثاني برصيد 88 نقطة، وفيتنام 71 نقطة، والسعودية برصيد 64 نقطة.

‎وفي تعليقه، قال عبد الله النصر، مدير المنافسات الاحترافية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “الجمهور الحاضر كان ينتظر بفارغ الصبر انطلاق منافسات “ببجي موبايل”، فهي لعبة الرياضات الإلكترونية على الموبايل الأكثر انتشاراً في العالم أجمع وتم تحميلها أكثر من مليار مرة، وقد حازت البطولة على صدى واسع مع مشاركة 16 من فرق النخبة في العالم للمواجهة بنظام راوند روبن، ونترقب جميعاً مزيداً من المنافسات يوم الجمعة لتحديد المتأهلين للنهائيات”.

‎أما بطولة دوتا 2 للسيدات، فقد بدأت أحداثها بمشاركة ثماني دول بنظام الإقصاء الفردي، وفازت ماليزيا على تايلاند 2-0 لتتأهل إلى نصف النهائي إلى جانب الأرجنتين التي تغلبت على تركيا 2-0. ومن جانبها حققت كل من بيرو وتشيلي انتصارات متتالية في الدور نصف النهائي بعد التغلب على نيوزيلندا وكينيا. وتواصل بطولة “دوتا 2 للسيدات” مواجهاتها قبل النهائي المرتقب يوم السبت.

‎وبالانتقال إلى كرة القدم، وتحديدًا بطولة “إي فوتبول™️ 2024″، تأهّل 16 بلدًا إلى التصفيات الإقصائية، لينضموا بذلك إلى إسبانيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية المضيفة. وحقّقت بنما فوزًا مهمًا على اليابان وماليزيا ولوكسمبورغ في نظام الأفضل من بين ثلاث لتتصدّر مجموعتها. وتستمر بطولة “إي فوتبول™️ 2024” اليوم مع مباريات دور الـ 16 ودور ربع النهائي ونصف النهائي قبل الوصول إلى الدور النهائي يوم الغد. ومن المقرر أن تتنافس السعودية والإمارات في مواجهة مرتقبة في دور الـ 16 بالجولة الافتتاحية اليوم.