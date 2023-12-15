غزوان: فرسان السعودية سيكونون سفراء العرب في قفز الحواجز

الرياض – هاني البشر
وصف الفارس البحريني سامي غزوان بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز والمقامة حالياً في السعودية، بأنها أحد أقوى بطولات قفز الحواجز في الشرق الأوسط ومتفوقه على العديد من البطولات في العالم حتى البطولات التي تقام في أوروبا، وقال: “شاركت في العديد من البطولات على مستوى العالم، إذا تم مقارنتها بـ “قفز السعودية” تجد الأخيرة الأفضل والأقوى”.
وأضاف “أنا لا أجامل، فعدد الدول المشاركة يتجاوز الـ 20 فيها والفرسان أكثر من 150 فارسًا، والجياد أكثر من 200 جياد، العديد من البطولات لا تملك هذه الأرقام أضف لذلك التنظيم والاحترافية هنا عالية جداً، الحواجز في الميدان هنا قوية وتجد إشادة وثناء من المشاركين”.
وعن مشاركته، قال البحريني الدولي: “راض كل الرضا عن مشاركتي، نجحت في تحقيق ألقاب ثلاثة أشواط في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني الحالي، وأطمح بتحقيق لقب شوط أخر، اللقب الثالث شارك معي أكثر من 70 فارسًا في الشوط، ونجحت – بفضل الله- وكوني البحريني الوحيد، أجد المشاركة البحرينية مميزة”.
وزاد:” لم أغب عن نسخ البطولة الثلاثة، أجد تطورًا كبيرًا في البطولة من جميع النواحي، الفرسان أكثر، المنافسة قوية، الأشواط سريعة، تحتاج تهيئة وتدريب واستعداد وتركيز أكثر وأكبر، بفضل الله تعالى، نجحت في تحقيق أهدافي وأسعى لرفع علم البحرين فيها اليوم وكل يوم”.
وأشاد غزوان بتطور الفرسان السعوديين من الجنسين، وقال: “اليوم أصبحوا منافسين أكثر مما هم مشاركين، تطور مستواهم كبير، حرصهم على المشاركة أضاف الكثير لهذه البطولة والبطولات الأخرى، جهد الاتحاد السعودي للفروسية واضح وبرامجه أتت بثمارها، والمستقبل بمشيئة الله مشرق لهم وخاصة الفرسان الصاعدين، أسماء كثيرة من الصعب حصرها أتوقع أن يكون لهم شأن، وسيكونون سفراء للفروسية السعودية والخليجية وحتى العربية في البطولات الكبرى”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م