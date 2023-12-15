غدًا.. بطل جديد لـ “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر
يسدل الستار غدًا السبت، عن بطل شوط “قفز السعودية” في نسختها الثالثة، حيث تتجه الأنظار إلى الشوط الرابع والأخير في “بطولة قفز السعودية” لقفز الحواجز والتي تختتم فعالياتها على “أرينا” قفز السعودية في الجنادرية.
وانطلقت في السادس من شهر ديسمبر الجاري منافسات الأسبوع الأول من البطولة لفئتي النجمة الواحدة والأربع، فيما انطلقت الخميس الماضي منافسات الأسبوع الثاني والأخير لفئتي النجمة الواحدة والخمس نجوم في البطولة التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية “FEI”.
وستشهد النسخة الثالثة من “قفز السعودية” تسجيل اسم بطل جديد، حيث لن يتواجد الفارس السويدي بيدير فريدريكسون والمصنف رقم (1) على مستوى العالم في عام 2021 المتوج بلقب شوط “قفز السعودية” في نسختها الأولى والافتتاحية، ولا الفارس الإيرلندي بيرترام ألين المصنف حاليا رقم 19 على مستوى العالم المتوج بلقب شوط “قفز السعودية” في نسختها الثانية.
وتحظى النسخة الحالية بمشاركة ثمانية من المصنفين الأوائل في رياضة قفز الحواجز على مستوى العالم، سيكونون حاضرين في الشوط الختامي، يتقدمهم الفارس الفرنسي سيمون ديليستر المصنف رقم (8) على مستوى العالم.
وتضم قائمة المنافسين أيضاً ستة فرسان من بين المصنفين الـ 100 على مستوى العالم، وهم: الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو المصنف رقم (26) عالمياً، الفارس الألماني ديفيد ويل المصنف رقم (30)، الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد المصنف رقم (52)، الفارس الألماني كريستيان ألمان المصنف رقم (83)، والفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي المصنف رقم (91).
ويتواجد من بين الفرسان المشاركين، أيضا الفارس البريطاني صموئيل هوتون المصنف رقم (164) عالمياً، والفارس التركي ديميرسوي ديرين المصنف رقم (166) إضافة إلى الفارسين العربيين، المصري محمد طاهر زيادة المصنف رقم (277) على مستوى العالم، والسوري عمر حمشو المصنف رقم (337) عالمياً.
وتعد “قفز السعودية” إحدى محطات البطولات العربية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم من أهم البطولات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، ويحرص فرسان عالميين وكبار للمشاركة فيها، نظراً لأهمية الأشواط التي تقام فيها، احتساب النقاط الدولية، قوة المشاركين، التنظيم والتحكيم إضافة إلى الخدمات المقدمة والأرينا بمقر قفز السعودية المستضيفة لأشواط البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م