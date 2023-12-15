الرياضة ” ديليستر” يخطف لقب شوط كأس العالم في “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم الجمعة، الفارس الفرنسي سيمون ديليستر، بلقب الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 في الرياض، وذلك ضمن أشواط اليوم الثاني من الأسبوع الثاني والأخير في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية. ونجح الفارس الفرنسي المصنف الثامن على مستوى العالم في خطف لقب الشوط الأهم في الأسبوع الثاني لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.60 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 43.55 ثانية بجولة نظيفة، فيما حل الفارس الألماني كريستيان ألمان المصنف الـ 83 عالمياً في المركز الثاني بـ (47.89 ثانية) بجولة نظيفة، وجاء ثالثاً والفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي المصنف الـ 91 عالمياً بـ (43.58 ثانية). وفي شوط “السرعة” لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر)، حقق الفارس السوري عمر حمشو المركز الأول، وذلك بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 63.29 ثانية، فيما حل الفارس الأردني نصوح كيالي ثانياً (64.91 ثانية)، ثم جاء الفارس الكويتي علي الخرافي (69.63 ثانية). وكان اليوم الثاني قد انطلق بشوط “جولة وجولة تمايز” ـ ارتفاع 1.20 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث توجت بالمركز الأول الفارسة فنون الحميدان بزمن وقدره 28.46 ثانية، وحل ثانياً الفارس اللبناني طوني عساف (30.99 ثانية)، وثالثاً الفارس السعودي خالد ال هادي (31.43 ثانية). وفي الشوط الثاني “الجائزة الكبرى” ـ ارتفاع 1.30 مترا، لفئة النجمة الواحدة، توج الفارس الكويتي علي الخرافي بالمركز الأول بزمن وقدره 37.08 ثانية، وحل ثانياً الفارس الألماني ديفيد ويل سلمان (38.32 ثانية)، وجاء في المركز الثالث الأردني نصوح كيالي (39.78 ثانية).