الرياضة

الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بثنائية الوحدة

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      15 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق الوحدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الرياض، ضمن الجولة 17 من المسابقة.

سجل هدفي الهلال، سعود عبد الحميد في الدقيقة (20) والصربي ألكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة (80).

بهذه النتيجة، عزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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