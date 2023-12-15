الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بثنائية الوحدة

محمود العوضي- جدة
عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق الوحدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الرياض، ضمن الجولة 17 من المسابقة.
سجل هدفي الهلال، سعود عبد الحميد في الدقيقة (20) والصربي ألكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة (80).
بهذه النتيجة، عزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
سعود عبدالحميد يفتتح أول أهداف الهلال⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/MFVTmyTLzi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن الهدف الثاني للهلال🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/h4uH8P4x7s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023