الرياضة

الأهلي يعبر الاتحاد بثلاثية ويضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      15 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حتى 22 من الشهر الجاري، وذلك بعد فوزه على فريق الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية” الجوهرة” في جدة. ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

سجل أهداف الأهلي علي معلول من ركلة جزاء،في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف حسين الشحات الهدف الثاني بطريقة رائعة، بعدها أضاف إمام عاشور الهدف الثالث، وفي الوقت بدل الضائع قلص كريم بن زيمة النتيجة بتسجيله هدف الاتحاد الوحيد.


بهذا الفوز، ضرب الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي في لقاء نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب الجوهرة، بينما سيلاقي الاتحاد فريق ليون المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

وكان الاتحاد قد بدأ مشواره في مونديال الأندية مساء الثلاثاء الماضي، بتحقيق الفوز بثلاثية دون رد على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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