الأهلي يعبر الاتحاد بثلاثية ويضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حتى 22 من الشهر الجاري، وذلك بعد فوزه على فريق الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية” الجوهرة” في جدة. ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.
سجل أهداف الأهلي علي معلول من ركلة جزاء،في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف حسين الشحات الهدف الثاني بطريقة رائعة، بعدها أضاف إمام عاشور الهدف الثالث، وفي الوقت بدل الضائع قلص كريم بن زيمة النتيجة بتسجيله هدف الاتحاد الوحيد.
بهذا الفوز، ضرب الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي في لقاء نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب الجوهرة، بينما سيلاقي الاتحاد فريق ليون المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.
وكان الاتحاد قد بدأ مشواره في مونديال الأندية مساء الثلاثاء الماضي، بتحقيق الفوز بثلاثية دون رد على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
هدف الأهلي الأول عن طريق معلول بصوت مدحت شلبي ⚽#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mfZLg1D6aR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽
الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽
الاتحاد 0 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFnOOoOV94
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023
مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة
بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد ⚽
الاتحاد 1 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SB5TSQgcEn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023