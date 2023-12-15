أوراوا الياباني يتخطى ليون المكسيكي ويواجه السيتي في نصف نهائي مونديال الأندية

محمود العوضي- جدة
فاز فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني على نظيره ليون المكسيكي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
نجح أليكس شالك في تسجيل هدف فوز بطل دوري أبطال آسيا، عند الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية.
بهذا الفوز خطف أوراوا الياباني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، حيث تنتظره منافسة نارية في هذا الدور مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.
وشارك فريق ليون لأول مرة في مونديال الأندية، حيث أصبح تاسع فريق من المكسيك يمثل قارة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» في هذا المحفل العالمي.
وفي المقابل تعد هذه المرة هي الثالثة لفريق أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا النسخة الماضية على حساب الهلال السعودي، بعد مشاركته عام 2007 الذي حصد فيه الميدالية البرونزية، بينما كانت الثانية عام 2017.
هدددددف!⚽
أوراوا يفتتح التسجيل عن طريق أليكس ⚽🔥
كلوب ليون 0 × 1 أوراوا ريدز#ليون_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/5HDEP3HIMe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023