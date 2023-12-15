أخضر البلياردو والسنوكر يرفع حصيلته في البطولة العربية إلى 7 ميداليات

جدة-البلاد

رفع المنتخب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر حصيلته من الميداليات الملونه في خامس أيام البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تقام بالعاصمة الأردنية عمان حتى 20 ديسمبر الجاري الى 7 ميداليات ملونه بواقع ” ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين ” فبعد تحقيق ذهبية منافسات البلياردو الزوجي رجال 9 كرات عن طريق سعد ادريس وخالد العتيبي وأحمد ال جبار وذهبية البلياردو ناشئين 9 كرات عن طريق نواف الشمردل، وفضية البلياردو ناشئين 9 كرات عن طريق خالد الغامدي.

وحقق اليوم لاعب المنتخب أيمن العمري الميدالية الفضية في منافسات سنوكر فردي ناشئين، وانتزع لاعب المنتخب مشاري الشمردل فضية البلياردو ناشئين 10 كرات وحصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو زوجي 10 كرات ومثل المنتخب اللاعبين سعد ادريس وأحمد ال جبار وخالد العتيبي، بينما حقق لاعب المنتخب السعودي عمر العجلاني الميدالية البرونزية في مسابقة الماستر سنوكر رجال.



من جانبه، وصل عصر اليوم الجمعة المنتخب السعودي للسيدات بعد اختتام معسكره الداخلي بمدينة الرياض، وذلك استعداد للمشاركة في البطولة، حيث تنطلق منافسات السيدات في البطولة العربية غدًا السبت، ويمثل المنتخب اللاعبات ” منار البلوي ونوت البلوي من نادي الوطني ولارا الزنان نادي مضر، و رحاب شكري النادي الأهلي” بقيادة المدربة ساشي فلوني، ويشرف على المنتخب نائب الرئيس الأستاذة نجلاء العليان.