9 ملايين زائر يعيشون الترفيه في موسم الرياض

البلاد ــ الرياض

قفزت أعداد زوار موسم الرياض لأكثر من 9 ملايين زائر، مما يدل على حجم الإقبال الواسع على مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة، والتسارع الكبير في ارتفاع أعداد تلك الزيارات.

وتميزت فعاليات موسم الرياض المقامة تحت شعار “Big Time” بتحقيق جملة من المنجزات، في صور تكتمل فيها معادلة الخيارات الترفيهية، عبر فعاليات ومهرجانات نوعية، وافتتاح فعاليات جديدة ومتلاحقة في عدد من المناطق، أبرزها منطقة بوليفارد سيتي، التي تعد موقعاً مليئاً بخيارات الترفيه العالمية، إضافة إلى بوليفارد وورلد التي تضم عدداً من الثقافات العالمية، وفيا رياض المليئة بخيارات السينما والمقاهي والمطاعم والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من المناطق التي تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي فريد من نوعه.



وأقيمت في مناطق موسم الرياض منذ انطلاق فعالياته في أكتوبر الماضي مجموعة كبيرة من الفعاليات الاستثنائية تضمنت عدداً من المسرحيات، والأمسيات المتنوعة، إضافة إلى الوصلات الفنية العتيقة التي شهدتها مسارح الموسم، فضلاً عن الأمسيات الغنائية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب سواء في المسارح أو المطاعم التي امتزجت فيها مذاقات الأطعمة بروح العزف والموسيقى، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .

إلى ذلك انطلقت مؤخراً، في منطقة حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2023، الفعاليات النيبالية،وشملت الفعاليات والتجارب النيبالية، تجربة التسوق، وتجربة واحة الألوان المليئة بالأحبال، حيث تصل مساحة الواحة إلى أكثر من 300 متر مربع، إلى جانب تمتع الزوار وأطفالهم بالعديد من الخيارات الترفيهية في منطقة الألعاب الكرنفالية.



وتعد الفعاليات النيبالية آخر الفعاليات الثقافية التي استقبلتها منطقة حديقة السويدي التي شملت فعاليات سبع دول مختلفة، حيث سعت من خلالها إلى نقل ثقافات تلك الشعوب وتقديم تجربة ترفيهية فريدة في أحد أكبر المتنزهات في مدينة الرياض، إذ تتيح للزوار اكتشاف الثقافات المختلفة من خلال فعاليات متنوعة غنية بالأنشطة تشمل: الأكل والموسيقى، والعروض الترفيهية.