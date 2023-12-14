ياسمين ترسم على الجلود بالحرارة

البلاد-ياسر خليل

في أحد أركان معرض جدة للكتاب 2023 للكتاب وتحديداً في ركن ( روشن) بجدة سوبر دوم، يشاهد الزوار ازدحاماً ملحوظاً حول فتاة تمسك بأناملها مسباراً كهربائياً صغيراً تديره بحرفية متقنة على قطعة صغيرة من الجلد لتكتب فيه أسماء الزايرين تسلمها لهم كهدية جميلة.

بدأت الفنانة ياسمين حبيب بن نقيب كرسامة منذ أواخر ٢٠١٦ حيث أبحرت في عالم الرسم الواقعي وعملت حصيلة مميزة من الرسومات، وفي اًواخر عام ٢٠٢٠ أبحرت في عالم الخط أكثر كون الجميع أشاد بجمال خطها من أيام الدراسة ، ومن ثم انتقلت لإستخدام آلة الحرق على خامات كالخشب والجلد، وكتبت على ميداليات الخشب مع إضافة الرسوم المميزة ، وعلى تعليقات الجلد والمحافظ