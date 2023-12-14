نجوم الجولف يتطلعون للقب بطولة السعودية المفتوحة

البلاد- جدة

يضع هنريك ستينسون وكيفن نا وكيران فينسنت نصب أعينهم رفع كأس بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، خلال تصريحات أدلوا بها، ولم يخف النجوم إعجابهم بنفس الوقت بتقدم الجولف في المملكة العربية السعودية.

وسيشهد الحدث الأخير من الجولة الآسيوية 2023 مشاركة 120 لاعباً من جميع أنحاء العالم؛ حيث تنطلق المنافسات اليوم الخميس، يتصدرهم أبطال بمستوى ستينسون ونا، الذين تمتعوا بخبرة طويلة جعلتهم في المقدمة.

فاز ستينسون 22 مرة كمحترف، بما في ذلك البطولة المفتوحة في عام 2016، ويأمل في إنهاء العام على أعلى مستوى. كما أنه يستمتع بفرصة التوجيه والنصح إلى بعض لاعبي الجولف الأقل خبرة في الرياض، حيث دعت اللجنة المنظمة للبطولة عددًا من المحترفين والهواة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنافسة.

وقال ستينسون: “لم أفز بأي شيء هذا العام، على الرغم من أننا حققنا هدفين جيدين على مستوى لايف جولف لكنني سأبذل قصارى جهدي وعلى الرغم من أنني في منتصف موسم الراحة، إلا أن البطولة ستكون فرصة رائعة لمعرفة مكاني ومعرفة الأمور التي أحتاج إلى العمل عليها في موسم 2024. ولنرى ما إذا كان بإمكاننا المنافسة في ختام البطولة.

وأضاف:”المشاركة في مثل هذه البطولات تعتبر دائمًا فرصة رائعة للاعبي الجولف. أتذكر كلاعب جولف شاب لعبت في أحداث احترافية في السويد ولاعبو اليوم لديهم الفرصة الافضل لم نحصل عليها في الماضي لذلك يسعدني تقديم المشورة والإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى اللاعبين. بخلاف ذلك، نأمل أن يشاهدوا أفضل اللاعبين الموجودين هنا هذا الأسبوع ويمكنهم الحصول على الإلهام وتعلم بعض الأشياء ليصبحوا أفضل بأنفسهم. ”

اللاعب الامريكي كيفن نا، لديه فرصة المنافسة في الجولة الآسيوية، حيث فاز بأول جولة جولف احترافية في عام 2002، واليوم اتيحت له الفرصة للحضور الى الرياض والتعرف على خطط جولف السعودية في الارتقاء بهذه اللعبة والاستمرار في نموها في البلاد .

وبهذه المناسبة قال نا: أردت التعرف على الرياض وأردت دائمًا معرفة شكل المدينة. لقد نشأت وأنا ألعب في الجولة الآسيوية في بداية مسيرتي، لذلك أستمتع دائمًا بالعودة للعب وأتوقع أن أستمتع هذا الأسبوع، لكن هدفي هو الفوز.

وحول انطباعه أضاف:” لعبة الجولف في السعودية تزدهر! وهذا ما عرفته من المسؤولين هنا في جولف السعودية حول عدد ملاعب الجولف التي تبنى وكيف يقومون بتدريب الجيل القادم وتعريفهم بلعبة الجولف، وأعتقد أنها رائعة. ”

أما لاعب زيمبابوي كيران فنسنت القادم الى الرياض بعد احتلاله المركز الثاني في لايف جولف في ابوظبي قبل خمسة ايام والمتأهل الى الموسم المقبل 2024 قال: “لا أعتقد أن خمسة أيام كافية – أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى نهاية هذا الاسبوع، أنا ممتن للغاية لفرصة اللعب والآن اشعر باني متحمس لوجودي هنا. إنه مكان رائع ومن الواضح أن لعبة الجولف السعودية تنمو بشكل كبير.

وأضاف:”إنه لأمر رائع أن تتاح لي الفرصة للتنافس ليس فقط ضد هنريك وكيفن، ولكن ضد مجموعة من اللاعبين الآخرين هنا هذا الأسبوع. لا يتعلق الأمر فقط بالحصول على ملاعب جيدة، لأن ملعب هذا العام قوي، ولكن أيضًا جعل لاعبي الجولف السعوديين أنفسهم يتنافسون خاصة بعد مشاهدتهم ورؤية نتائجهم الأسبوع الماضي، من الجيد أن نرى أن لعبة الجولف تنمو. لقد رأيت مناطق المشجعين ورأيت الكثير من الأطفال يأتون إلى هنا ليكونوا جزءًا من لعبة الجولف وللمشاركة في أنشطة الجولف. أعتقد أن لعبة الجولف في السعودية في اتجاه تصاعدي.